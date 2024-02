Hanoi, 9 février (VNA) – Les itinéraires de voyage, d’exploration ou de détente dans le Nord commencent après le premier jour du Nouvel An lunaire et se terminent avant le premier jour du printemps. Quelques suggestions ci-dessous.

Expériences de mouvement

- Observer les pruniers en fleurs à Moc Chau et dans les provinces montagneuses

Les pruniers fleurissent début février 2023 à Moc Chau. Photo: Sang Sang

Le début de l’année est une période magnifique à Moc Chau lorsque les pruniers commencent à fleurir en blanc. Selon la météo, il y a des années où les fleurs s’épanouissent le 1er ou le 2ème jour du Têt, idéal pour les voyages printaniers. Les fleurs de prunier et d’abricotier durent généralement environ 2 à 3 semaines, les visiteurs ont donc suffisamment de temps pour choisir le moment le plus approprié.

Quelques lieux à ne pas manquer à Moc Chau: vallée des pruniers de Na Ka, colline de théier Trai, pinède de Ban Ang, pont de verre.

Outre Moc Chau, de nombreuses destinations du Nord-Est et du Nord-Ouest attirent également les touristes pendant le Têt comme Yen Bai, Cao Bang, Bac Kan, Son La et Dien Bien. Ces itinéraires peuvent tous être parcourus en 3-4 jours.

- Escalader et "chasser les nuages" sur des sommets célèbres

"Chasse aux nuages" sur le pic Bach Moc Luong Tu. Photo: Vietrekking

L’hiver et le printemps sont souvent les périodes idéales pour "chasser les nuages" à Ta Xua (Son La), Lao Than, Y Ty (Lao Cai), Sin Ho (Lai Chau), Bach Moc Luong Tu (Ky Quan San, Lao Cai), Ta Chi Nhu (Yen Bai), Ngu Chi Son (Lao Cai) et quelques autres sommets.

Pour garantir la sécurité, les visiteurs devraient acheter une visite avec un guide. Habituellement, la visite dure deux jours et une nuit, combinée à la visite de quelques lieux locaux. Lors des circuits visant à conquérir ces sommets, les visiteurs voyageront parmi des forêts, des terrains variés, des ruisseaux et des cascades, avec une difficulté moyenne. Normalement la nuit, le groupe dormira à un point de rendez-vous "à une courte distance" du sommet afin de pouvoir commencer à "chasser les nuages" tôt le lendemain matin.

- Visites de grottes à Quang Binh

Grotte Va (Quang Binh). Photo: Oxalis

Quang Binh est célèbre pour ses nombreuses grottes, dont de nombreuses excursions de 2 à 3 jours (sans compter le temps de trajet) et ouvertes pendant le Nouvel An lunaire, comme les grottes de Va d’Oxalis Adventure (2 jours et une nuit), de Hung Thoong (3 jours et 2 nuits) et de Ho (3 jours 2 nuits) de Jungle Boss.

Ces circuits sont souvent tout compris (hors frais de déplacement depuis le point de départ). Les clients recevront un équipement de sécurité complet et des repas tout au long du voyage. Comme pour les voyages d’alpinisme, les visiteurs doivent être en bonne santé et mentalement prêts à rester à l’écart des ondes téléphoniques, des réseaux sociaux et des appareils électroniques utilisés au quotidien.

Expériences relaxantes

- Visite relaxante sur un bateau

Croisière Heritage Cruises Binh Chuan. Photo: Vnexpress

Une croisière sur la baie d’Ha Long (Quang Ninh) ou la baie de Lan Ha (Hai Phong) est une expérience idéale pour ceux qui aiment se reposer et se détendre. Les programmes ont généralement le choix entre 2 jours et une nuit ou 3 jours et 2 nuits.

Les touristes peuvent rester deux nuits sur le bateau, visiter quelques destinations prédéfinies sur l’itinéraire, ou rester une nuit sur le bateau et la nuit restante sur le continent dans la ville d’Ha Long ou dans le district de l’île de Cat Ba. Les visiteurs peuvent participer à des cours de yoga ou faire du kayak et du vélo dans l’ancien village de Viet Hai, la plage de Ba Trai Dao (baie de Lan Ha), l’île de Ti Top, la grotte de Sung Sot (baie d’Ha Long).

Référez-vous à quelques fournisseurs très bien notés tels que : Heritage Cruises Binh Chuan, Mon Cheri, Scarlet Pearl, Stellar of the seas, Paradise, Ambassador, Indochine.

- Détendez-vous et prenez un bain minéral chaud

Source thermale de Bang Onsen à Quang Binh. Photo: Resort Bang Onsen

Dans le Nord et le côte central du Nord, de nombreux endroits disposent de sources chaudes comme Thanh Thuy (Phu Tho), Kim Boi (Hoa Binh), My Lam (Tuyen Quang), Tram Tau (Yen Bai), Ke Ga (Ninh Binh) ou encore des zones d’onsen comme Quang Hanh (Quang Ninh), ou Bang Onsen (Quang Binh). Cependant, tous ne disposent pas de complexes hôteliers confortables et modernes combinant des services synchrones et autonomes.

Référez-vous à quelques destinations telles que Serena Resort (Hoa Binh), Ohayo Onsen (Thanh Thuy, Phu Tho), Yoko Onsen Quang Hanh (Quang Ninh) et Bang Onsen (Quang Binh). En plus des bains minéraux chauds, les visiteurs peuvent combiner la visite de sites touristiques célèbres de chaque localité.

- Expériences spirituelles

La fameuse pagode de bronze au sommet du mont Yên Tu, à plus de 1.000 m d’altitude. Photo : VNA

Les visites pendant le Têt ne peuvent manquer d’activités spirituelles. Les visites spirituelles ne sont généralement pas longues, généralement un jour ou deux jours et une nuit, combinées à des visites de quelques lieux à proximité. Les touristes au départ de Hanoï disposent d’un certain nombre d’options populaires telles que les pagodes Tam Chuc, Phat Quang, Dia Tang Phi Lai (Ha Nam); la zone touristique du barrage de Van Long, ancienne capitale Hoa Lu, pagode Bai Dinh, pagode Tam Chuc (Ninh Binh - Ha Nam); et le complexe de pagodes à Yen Tu (Quang Ninh). – CPV/VNA