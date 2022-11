Photo : VOV

Hanoi (VNA) - Placée sous le thème «Quang Nam - une destination verte», l’Année du Tourisme national 2022 se clôturera dans deux mois. La municipalité de Hôi An a déjà prévu son programme de célébration.Parmi les événements importants, on peut retenir la Journée des patrimoines culturels du Vietnam, le 23 novembre, le 23e anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de Hôi An en tant que patrimoine culturel mondial, le 5e anniversaire du classement du bai choi sur la liste des patrimoines culturels immatériels représentatifs de l’humanité de l’UNESCO. Un concert intitulé «Hôi An - Les couleurs de la soie» aura lieu le 25 novembre devant la pagode Bà Mu, dans le vieux quartier, a annoncé Nguyên Van Lanh, vice-président du comité populaire municipal de Hôi An.«Nous allons sélectionner les originalités de Hôi An, notamment les métiers traditionnels qui ont été classés patrimoines culturels immatériels nationaux, pour les présenter au grand public. Nous envisageons d’inscrire Hôi An dans le réseau des villes créatives mondiales», a-t-il déclaré.D’autres activités seront au rendez-vous: différentes expositions de photos sur Hôi An, le marathon «Pour Hôi An, le patrimoine culturel mondial», la mise en chantier du projet de rénovation du pont-pagode, un festival d’airs folkloriques et de bài choi, le premier festival du thé, un festival gastronomique national et un festival de musique d’Asie du Sud-Est. - VOV/VNA