Quang Nam (VNA) - La ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre) arrive en tête du classement des "Merveilleuses villes du monde en 2019", sélectionné par les lecteurs du magazine touristique Travel & Leisure.

Hôi An, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, est une petite ville étendue au bord de la rivière Thu Bon qui se jette dans la Mer Orientale par l’estuaire de Cua Dai. Photo: Getty Images



Chaque année, Travel & Leisure demande à ses lecteurs d’exprimer leurs expériences de voyage dans le monde entier - de partager leurs opinions sur les principales villes, îles, navires de croisière, spas, compagnies aériennes, etc. Les lecteurs ont classé les villes sur des critères comme sites et monuments, culture, cuisine, convivialité, achats et valeur globale.



Sur une échelle de 100 points, Hôi An a reçu un score de 90,39. Cette ville charmante s’est hissée de sa position de n°8 l’an dernier au sommet de la liste 2019.



"Qu’est-ce qui attire les lecteurs vers ce que l’on appelle un petit bijou de place ? Pour certains, c’est le shopping: "Vous pouvez avoir n’importe quoi sur mesure". Pour d’autres, c’est la nourriture. "Le meilleur au Vietnam, avec d’incroyables options végétariennes et végétaliennes", a écrit un fan.



De plus, Hôi An est si accessible. "C’est génial que la partie intérieure de la ville soit restreinte et que les voitures ne soient pas autorisées. Vous pouvez donc vous promener au milieu de la rue pour vous rendre aux magasins et aux marchés", a expliqué un lecteur. "La ville a une atmosphère agréable, car elle se trouve au bord d’une rivière".

Hôi An jouait jadis le rôle d’un centre commercial du Sud-Est asiatique. L’épanouissement économique de pair avec les mutations du processus de réception sélective a donné lieu à une harmonie dans l’association des civilisations orientales et occidentales dans une petite ville du nom de FaiFo au Moyen Âge.

L’ancienne cité constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.



En deuxième position du classement de Travel & Leisure, on trouve San Miguel de Allende au Mexique (90.23 points). Chiang Mai en Thailande se classe troisième (89.56), suivie de Mexico, Mexique (89.30), Oaxaca au Mexique (89.16), Ubud en Indonésie (89.08), Tokyo (88.95) et Kyoto au Japon (88.42), Florence en Italie ( 88.26) et Udaipur en Inde (87.80). – VNA