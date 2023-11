Le secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai (droite), et le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Pérou chargé des Affaires étrangères, Hidebrando Cuhuanca Segovia. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 17 novembre, le secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai, a reçu le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Pérou chargé des Affaires étrangères, Hidebrando Cuhuanca Segovia, en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Lors de la rencontre, Nguyen Ho Hai a affirmé que le Vietnam appréciait toujours la solidarité et le soutien actif du Parti communiste du Pérou et du peuple péruvien en sa faveur.



Il a émis le souhait de contribuer à promouvoir une coopération efficace entre les deux Partis communistes, entre les deux pays et entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du Pérou.



Partageant la situation de développement socio-économique de sa ville, Nguyen Ho Hai a déclaré que Ho Chi Minh-Ville souhaitait se coordonner avec le Parti communiste du Pérou et le peuple péruvien pour continuer à préserver la solidarité entre les deux Partis et les deux peuples.



Pour sa part, Hidebrando Cuhuanca Segovia a souligné la détermination de son Parti à préserver les relations amicales traditionnelles avec le Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien, dont Hô Chi Minh-Ville.



Il a affirmé son souhait d'accueillir une délégation de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville au Pérou en 2024, année marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Pérou et le Vietnam.-VNA