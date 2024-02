Rue florale Nguyen Hue 2024. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue florale Nguyen Hue à Ho Chi Minh-Ville, ouverte du 7 au 14 février, a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs.



La rue florale Nguyen Hue est organisée depuis 2004 au centre de Hô Chi Minh-Ville à chaque fête du Nouvel An lunaire ou Têt en vietnamien.



Selon les estimations des organisateurs, environ 10 millions d'images liées à la rue florale Nguyen Hue 2024 ont été publiées dans les médias et les réseaux sociaux pendant le Têt.-VNA