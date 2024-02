Démonstration de la calligraphie au Temple de la Littérature. Photo: VNA

Érection de la perche rituelle du Têt (cây nêu) à la cité impériale de Thang Long-Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec la volonté de préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, de faire de la culture une ressource et un moteur du développement économique, en particulier du tourisme, Hanoï organisera de nombreuses activités pour attirer plus de visiteurs pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024.Les activités les plus remarquables seront l’exposition de peintures “Vẽ con rồng” (Dessiner le dragon) au Temple de la Littérature, les programmes “Tết Việt - Tết phố năm 2024” (Têt vietnamien - Fête de rue 2024) dans le Vieux Quartier, « Happy Têt 2024 » à la cité impériale de Thang Long-Hanoï, "Têt Làng Viêt" (Têt dans le village vietnamien) dans l’ancien village de Duong Lâm, “Hương xuân Tây Bắc” (Parfum printanier du Nord-Ouest) au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.Notamment, un spectacle de lumière, avec la participation de 2.024 drones, aura lieu au bord du lac de l'Ouest à Hanoï, dans la nuit du Réveillon, le 9 février.Les localités se sont bien préparées pour de grandes fêtes printanières telles que la fête de la pagode des Parfums, les fêtes des temples Soc, Giong, Co Loa, le festival commémoratif de la victoire de Ngoc Hoi-Dong Da contre les envahisseurs de la dynastie des Qing…Le Service municipal du Tourisme, lui, organisera un programme intitulé « Le tourisme de Hanoï accueille 2024 » dans la rue piétonne Trinh Cong Son, arrondissement de Tay Ho, outre le programme "Printemps d'amitié 2024" dans le district de Soc Son. Quant au "Festival du tourisme de Hanoï", il se déroulera au parc de Thong Nhat, arrondissement de Dong Da. -VNA