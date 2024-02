Tourisme Infographic 9 meilleures choses à faire pour les touristes au Vietnam En janvier 2024, le site Web Herald Sun a publié un article de l'auteur David Smedt intitulé "Les 9 meilleures choses à faire au Vietnam". Selon l'article, étant un pays dynamique et diversifié, avec des prix abordables, le Vietnam est rapidement devenu une destination prisée des touristes australiens.

Tourisme Infographic Le Vietnam parmi les meilleures destinations pour le Nouvel An 2024 Le prestigieux site de voyage américain Travel off Path vient de publier un article sur le top 6 des destinations asiatiques pendant les fêtes de fin d'année et le réveillon du Nouvel An, où le Vietnam occupe la deuxième place.

Tourisme Infographic La baie d’Ha Long parmi les 25 destinations tendances au monde Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde, a récemment annoncé le top 25 des destinations tendances des prix Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024. Parmi ces destinations figurent la baie d’Ha Long et Sapa, au Vietnam.