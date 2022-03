Evacuation de Vietnamiens d'Ukraine vers la Roumanie. Photo: Tran Phong/VNA



Hanoï (VNA) - Selon les représentations vietnamiennes en Ukraine et dans les pays voisins, à 18h00 lundi 7 mars, elles ont accueilli environ 3.500 Vietnamiens évacués des zones de guerre en Ukraine.



Dans les détails, plus de 2.200 personnes sont arrivées en Pologne, environ 830 autres en Roumanie, 310 en Hongrie, plus de 100 en Slovaquie et environ 20 en Russie.



Les représentations vietnamiennes ont pris en charge les procédures et les documents nécessaires à l’entrée et au transit des ressortissants, et se sont coordonnées avec les autorités locales et les associations vietnamiennes locales pour les accueillir, organiser des hébergements temporaires, leur fournir de la nourriture et des articles de première nécessité.



Le 7 mars, le vol VN88 de Vietnam Airlines a quitté Hanoï pour Bucarest (Roumanie) afin d’emmener 283 ressortissants au Vietnam. Il devra atterrir à l'aéroport de Noi Bai à midi le 8 mars 2022. Le 9 mars, Bamboo Airways devra organiser un vol pour rapatrier 270 citoyens au Vietnam depuis la Pologne. Ce vol devra arriver à l’aéroport de Noi Bai à Hanoï le 10 mars.



Les missions représentatives en Pologne et en Roumanie continuent de recevoir les inscriptions des citoyens souhaitant rentrer chez eux pour les prochains vols via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform. -VNA