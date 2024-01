Cérémonie de signature. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Le 22 janvier, l'Université Lac Hong (province de Dong Nai, Sud) et la société par actions de l’éducation internationale Sun Edu ont signé un accord de coopération stratégique pour la construction d'un centre de conception de circuits semi-conducteurs.



Un représentant de l'Université Lac Hong a déclaré que la construction d’un centre de conception de circuits semi-conducteurs à cette université serait une étape importante pour contribuer au développement de l'industrie des circuits semi-conducteurs à Dong Nai.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai, Nguyen Son Hung, a indiqué que le Centre contribuerait à la réalisation de l'objectif du gouvernement de former 50.000 ingénieurs dans l'industrie des circuits semi-conducteurs d'ici 2030. Il vise également à organiser d'autres formations pour améliorer les compétences dans les domaines technologiques liés à l'industrie 4.0.-VNA