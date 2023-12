Hanoï (VNA) – Lors de la COP26, le Vietnam et près de 150 autres pays se sont engagés à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050.



En outre, le Vietnam, aux côtés de plus de 100 autres pays, s'est engagé à réduire les émissions de méthane en 2030 par rapport à 2010.



Le Vietnam est également l'un des premiers pays, après l'Afrique du Sud et l'Indonésie, à adhérer à la Déclaration politique établissant un partenariat pour une transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership-JETP).



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales reconnaît que le processus de transition énergétique peut créer des impacts inégaux entre les secteurs et les communautés, en particulier les groupes vulnérables. Les pauvres et les personnes aux revenus faibles peuvent être fortement touchés par la transition énergétique et les efforts visant à réduire les émissions, comme la capacité de payer pour des énergies propres et vertes...



Citant un exemple, Trinh Thi Nguyet, représentante du Département de la Protection sociale du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a affirmé que les travailleurs âgés dans les centrales thermiques au charbon nécessiteraient une protection sociale.



Ingrid Christensen, directrice du bureau de l'Organisation internationale du Travail (OIT) au Vietnam, a estimé qu’il s'agissait d'une « opportunité en or » pour le Vietnam d'assurer et d'améliorer la sécurité sociale, la transformation verte et d’atteindre la « neutralité carbone ». Elle a conseillé aux travailleurs de se munir de compétences leur permettant de changer d'emploi, dans le but d'assurer un développement durable.



Selon Chu Thi Lan, représentante de l'Institut des sciences du travail et des affaires sociales du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la transition d’emplois dans le cadre de la transition vers une économie à « zéro émission nette » entraînera probablement des changements importants dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la fabrication.



Cela pourrait entraîner des changements pour les travailleurs dans ces secteurs. Des politiques devront être mises en place pour garantir que les travailleurs de ces secteurs aient accès à une reconversion professionnelle et à un soutien pour la transition vers de nouveaux emplois.



Chu Thi Lan a affirmé que les responsabilités du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans la mise en œuvre du projet JETP sont collaborer avec les autres ministères, organes et agences concernés pour développer des mécanismes, des politiques et des solutions visant à promouvoir une transition équitable pour les groupes défavorisés et vulnérables, ainsi que l’adaptation au changement climatique et une transition énergétique équitable.



Il œuvre également pour soutenir la formation professionnelle, la reconversion professionnelle, la création d’emplois et d’autres formes de soutien aux travailleurs touchés pendant le processus de transition énergétique. Le ministère participera à des groupes de travail pour garantir une transition juste, conformément à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que pour garantir que l'ensemble de la société puisse bénéficier de la transition verte.-VNA