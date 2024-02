Le programme "Printemps au pays natal-Têt de retrouvailles" organisé en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande et l'Association des Vietnamiens dans la province thaïlandaise de Nong Bua Lamphu ont organisé mardi soir 13 février un programme intitulé "Printemps au pays natal-Têt de retrouvailles", réunissant près d'un millier de "Viet kieu" (Vietnamiens d'outre-mer).



Lors de l'événement, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Chu Duc Dung, a apprécié le rôle et les contributions des Viet kieu au développement de leur pays d’origine.



À travers les activités d'échanges culturels et religieux, les Viet kieu contribuent à préserver l’identité vietnamienne, à promouvoir les images et les valeurs de la culture vietnamienne en Thaïlande, ainsi qu'à développer l'amitié entre les deux pays, a-t-il souligné.



Pour sa part, le gouverneur de la province de Nong Bua Lamphu, Suwit Chanworn, a exprimé sa forte impression sur le Têt traditionnel du Vietnam. Il a également apprécié les contributions actives de la communauté vietnamienne au développement socio-économique et culturel de cette localité, les considérant comme l'une des illustrations des relations de plus en plus étroites entre la Thaïlande et le Vietnam. -VNA