Hanoi (VNA) – De nombreux scientifiques vietnamiens ont été honorés dans le monde entier pour la qualité et les répercussions de leurs travaux de recherche.

* Trois Vietnamiens parmi les "Best Rising Stars of Science in the World"

De gauche à droite, le professeur agrégé Tran Xuan Bach, le professeur agrégé Le Hoang Son et le Dr Phung Van Phuc. Photo : VnExpress



Dans la liste "Rising Star", publiée par en novembre 2022 le prestigieux site Web Research.com, qui récompense des scientifiques avec d’excellentes réalisations dans les publications scientifiques, figurent le professeur Tran Xuan Bach, le professeur associé Le Hoang Son et le Dr Phung Van Phuc.



Le professeur Tran Xuan Bach, de l’Université de médecine de Hanoï, est le seul scientifique vietnamien parmi les 10 meilleurs scientifiques (classé 3e) dans le domaine de la médecine communautaire. Tran Xuan Bach est devenu en 2016, à l’âge de 32 ans, le plus jeune professeur au Vietnam. Il est l’auteur de plus de 300 travaux publiés dans des revues internationales réputées sur les sciences de la santé.



Le professeur Le Hoang Son, de l’Université nationale de Hanoï, classé 190e, est connu comme un jeune scientifique talentueux dans le domaine de l’informatique avec des recherches hautement applicables telles que le système SIG 3D dans la conception d’infrastructures de réseaux de télécommunications, l’application de don de sang sur Android, l’application de gestion cadastrale...

En particulier, plus de la moitié de ses recherches sont appliquées dans des pays leaders en sciences et technologies tels que les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne... Plus de 180 de ses recherches ont été publiées dans des revues étrangères dans le catalogue ISI. Le Hoang Son fait également partie des meilleurs scientifiques au monde pendant 4 années consécutives, de 2019 à 2022.



Le Dr Phung Van Phuc, de l’Université de technologie de Ho Chi Minh-Ville, est classé 958e dans le domaine du génie mécanique et de l’aérospatiale. Phung Van Phuc est un scientifique vietnamien bien connu dans les classements mondiaux, figurant sur la liste des scientifiques les plus influents au monde depuis 4 années consécutives.



* Trente-cinq Vietnamiens parmi les scientifiques les plus influents au monde

Le professeur Nguyen Dinh Duc est classé parmi les meilleurs scientifiques du monde depuis de nombreuses années consécutives. Photo: VNU

En 2022, 35 scientifiques vietnamiens figurent dans le classement des "100.000 scientifiques influents", publié par une équipe de scientifiques dirigée par le professeur John P.A. Ioannidis de l’Université de Stanford (États-Unis), sur la base des données Scopus.



Le Vietnam en compte deux: le professeur Le Hoang Son et le professeur Nguyen Dinh Duc (Université nationale de Hanoï).



La liste de cette année compte de nombreux nouveaux visages, tels que le professeur Tran Quang Trung (Université nationale de Ho Chi Minh-Ville), les Dr Dao Van Duong et Vuong Quan Hoang de l’Université de Phenikaa, Dr Chu Dinh Toi (Université nationale de Hanoï).



* De jeunes scientifiques talentueux honorés par l’UNESCO

La professeure associée Ho Thi Thanh Van. Photo: VnExpress



La professeure associée Ho Thi Thanh Van (42 ans) a reçu l’Oréal-UNESCO International Rising Talent Award 2022 qui honore les femmes scientifiques talentueuses dans les domaines des sciences de la vie, de l’environnement, de la physique, des mathématiques et de l’informatique.



Ho Thi Thanh Van a apporté des contributions exceptionnelles dans le domaine des piles à combustible. Sa recherche a remplacé le platine dans les piles à combustible, contribuant à optimiser leur fonctionnement pour permettre une production d’énergie hydrogène durable, éviter la combustion de combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone.



Elle a publié 90 articles dans des revues nationales et étrangères, a remporté de nombreux prix scientifiques et technologiques internationaux prestigieux. En 2020, Ho Thi Thanh Van est entrée dans le top 23 des scientifiques asiatiques exemplaires, choisis par le magazine Asian Scientist.



* Le premier scientifique vietnamien à recevoir le prix sud-coréen d’astronomie et sciences spatiales

Le professeur associé Hoang Chi Thiêm. Photo : VnExpress



Le professeur Hoang Chi Thiem (43 ans) est le premier Vietnamien à recevoir le prix de l’Institut sud-coréen d’astronomie et des sciences spatiales (KASI) réservé aux scientifiques ayant réalisé les meilleures recherches au cours de ces 10 dernières années.



Hoang Chi Thiem a été honoré pour ses recherches sur le processus d’orientation des particules de poussière dans l’univers.



En outre, il a également travaillé sur des calculs théoriques pionniers pour les voyages interstellaires en utilisant la pression de rayonnement. Il s’agit d’une nouvelle direction de recherche très prometteuse pour l’avenir.



* Le seul Vietnamien à recevoir le prix de la Royal Aeronautical Society

Le Dr Nguyen Huyen Duc (à gauche) s'est vu décerner le prix Young Persons' Achievement Award 2022. Photo: Royal Aeronautical Society



Le Dr Nguyen Huyen Duc (27 ans), de l’Université de Bristol (Royaume-Uni), est l’un des 10 personnes honorées dans la catégorie Young Persons’ Achievement Award 2022, un prix d’excellence pour les pour les jeunes ayant eu des contributions spéciales dans le domaine de l’aérospatiale.



Les principaux intérêts de recherche de Nguyen Huyen Duc sont la dynamique des aéronefs et le contrôle automatique dans la production de composites utilisés dans l’industrie aérospatiale.



* Une professeure vietnamienne honorée par la British Association of National Chemistry

La professeure Nguyen Thi Kim Thanh. Photo: RSC



La professeure Nguyen Thi Kim Thanh, de l’University College London (UCL), est l’un des trois scientifiques à avoir remporté le Interdisciplinary Prize 2022, récompensant ses contributions exceptionnelles à la recherche et à l’innovation.



Elle a apporté des contributions interdisciplinaires à la recherche fondamentale sur la synthèse chimique, les nanomatériaux magnétiques et plasmoniques pour des applications biomédicales, ce qui peut permettre d’augmenter la longévité des patients atteints de cancer.

En 2019, Nguyen Thi Kim Thanh a reçu la médaille Rosalind Franklin pour ses réalisations remarquables dans la recherche et l’application des nanomatériaux en biomédecine. – CPV/VNA