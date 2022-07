Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a mobilisé un avion pour aider à la recherche des pêcheurs disparus, à la demande du Comité populaire de la province de Binh Thuan (Centre), lundi soir 19 juillet, a annoncé le Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe et de recherche et de sauvetage.

Auparavant, à 05h07 le 10 juillet, à environ 85 milles marins au Sud-Est de l'île de Phu Quy, province de Binh Thuan, le bateau de pêche BTH 97478 TS avec 15 travailleurs à bord avait perdu le contact. Le propriétaire du navire a demandé une assistance. A 13h10 le 19 juillet, le bateau de pêche BD 96935 TS a découvert un canot sur lequel se trouvaient 4 membres d'équipage du navire BTH 97478TS.

Selon ces personnes, le navire avait été coulé par les vagues, 15 travailleurs à bord ont été divisés sur deux canots. Le premier avec sept personnes a dérivé vers l'archipel de Truong Sa. Après plusieurs jours de dérive, trois personnes sont décédées. Aucune information sur le deuxième de huit personnes n’est signalée.

Participaient au sauvetage l’avion DHC.6, quatre navires de surface (KN 471, KN 733, KN 466, KN408), le navire CSB 7011 du commandement du Garde-côte, le navire CN-09 du commandement de la Police frontalière mobile et 11 bateaux de pêche. A 9h35 le 20 juillet, le navire CSB 7011 s'est approchée du navire BD 96935 TS.



A 11h15 le 20 juillet, le Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe et de recherche et de sauvetage, a reçu des informations du Centre de coordination dans la recherche et le sauvetage maritimes du Vietnam sur le naufrage du bateau de pêche Binh Dinh 91464 TS avec quatre travailleurs à bord, à 120 milles nautiques du Nord-Est, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

Ces quatre personnes ont été sauvés par le navire étranger PACIFICSPIRIT. Le navire SAR 2701 du Vietnam est en route pour les accueillir.- VNA