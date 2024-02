Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), et des personnes à l'honneur, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Laos au Vietnam a organisé une cérémonie de remise d’ordres et médailles du Laos à des collectifs et particuliers du Comité de protection et de soins de la santé des cadres de niveau central et l'Hôpital militaire central 108 du Vietnam.



Dans le cadre de «l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos - Vietnam 2022», le Parti et l'État lao avaient décidé de décerner des ordres et des médailles à ces collectifs et particuliers pour leurs réalisations exceptionnelles dans la protection et les soins de la santé de hauts dirigeants du Parti et de l'État du Laos, contribuant aux bonnes relations entre les deux pays.



L’Ordre de la Liberté de troisième classe du Laos a été remis au Comité de protection et de soins de la santé des cadres de niveau central, à son chef adjoint permanent Tran Huy Dung et à l'Hôpital militaire central 108 du Vietnam.



L’Ordre de l’Amitié a été remis au Département de protection et de soins de la santé des cadres de niveau central et au Département international de l’Hôpital militaire central 108, ainsi qu’à trois personnes de cet Hôpital et du Comité de protection et de soins de la santé des cadres de niveau central.



La Médaille de l’Amitié a été remise à deux personnes du Comité de protection et de soins de la santé des cadres de niveau central et de l’Hôpital militaire central 108.



Au nom du président et du Premier ministre du Laos, Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a remis ces nobles distinctions aux récipiendaires.-VNA