Signature d'un accord de coopération pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un programme intitulé "Coopération pour améliorer la capacité de 20 millions de jeunes vietnamiens en matière de commerce numérique" a été lancé le 20 décembre dans la capitale.



La cérémonie marquant l'événement a été organisé par le Centre de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes du Vietnam (relevant du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam), en coordination avec le Centre pour le transfert de connaissances et le soutien à l'entrepreneuriat, et le Centre de soutien aux étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï.



Prenant la parole lors de l'événement, le directeur du Centre de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes du Vietnam, Nguyen Phan Huy Khoi, a déclaré que grâce à leur agilité et à leur flexibilité, la jeunesse vietnamienne devenait progressivement une force clé dans la promotion du commerce numérique.

Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, prend la parole lors du programme. Photo: nhandan.vn



Outre les avantages et les opportunités, les jeunes vietnamiennes ainsi que les entreprises appartenant à des jeunes sont confrontées à de nombreux défis en matière de ressources financières, de plateformes, de technologies, etc. Ainsi, ce projet contribuera à soutenir l’entrepreneuriat et à améliorer la capacité de 20 millions de jeunes à travers le pays en matière de commerce numérique.



Notamment, les jeunes auront la possibilité de louer des espaces à des prix préférentiels dans des incubateurs, accédant ainsi à un espace de travail professionnel et pratique.



En outre, le programme leur fournira des conseils et les accompagnera pour accéder à des fonds provenant de grandes organisations. Un accompagnement complet en matière de propriété intellectuelle, de ressources humaines, de finance, de production, de vente et d'administration interne..., est un facteur clé pour aider les jeunes entreprises à se développer durablement. -VNA