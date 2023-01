Les joueurs de gong de l'école-internat de Tu Mo Rông. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Faisant partie de l’espace culturel des gongs des Hauts plateaux, la province de Kon Tum abrite sept minorités ethniques: Sedang, Banar, Gie Triêng, Jarai, Brâu, Romam et Hrê. Grâce à l’aide des autorités locales, les conditions de vie de ces communautés se sont nettement améliorées, et elles ont réussi à préserver leur identité culturelle.

L’école-internat de Tu Mo Rông accueille 372 élèves, essentiellement des Sedang. Depuis quelques années, l’école fait régulièrement venir des maîtres de gong pour leur apprendre à jouer de cet instrument et à danser sur cette musique. Y Khin est en classe de première.

«Nous apprenons le gong trois soirs par semaine. Les maîtres jouent et nous répétons après. Nous sommes très heureux de répéter ensemble», dit-il.

Pour donner plus d’occasions de pratique de traditions culturelles aux élèves, la direction de l’école les encourage à participer à des concours et à des festivals, comme l’indique le recteur, Van Trong Luu.

Avec l’aide des autorités locales, les minorités ethniques de la province de Kon Tum ont pu conserver en bon état 2500 ensembles de gongs, ouvrir des centaines de classes de gongs, restaurer des centaines de maisons rông et au moins 16 rites et festivités traditionnels. La province a également multiplié les campagnes de promotion de ses traditions culturelles auprès des touristes vietnamiens et étrangers. Les minorités ethniques s’en félicitent. Témoins A Uôn, un habitant du district de Tu Mo Rông et A Nuông, un maître d’art du district de Kon Plông.

«J’apprends à connaître ce qui est de mieux dans notre culture Sedang pour le transmettre à mes enfants et petits-enfants, qui le feront à leur tour», nous dit le premier.

Un défilé d’ao dài et de brocatelles à la cascade de Pa Sy, dans le district de Kon Plong. Photo : VOV

«Je suis très heureux que notre province ait réussi à préserver l’identité culturelle des différentes communautés qui la composent. Dans le domaine culturel, si chacun fait bien son travail de préservation, alors l’identité des minorités ethniques de toute la province en sera valorisée», dit le second.

Les cultures ethniques sont devenues aujourd’hui un atout touristique de Kon Tum qui mise sur le tourisme culturel et écologique. De nombreux circuits ont ainsi été créés pour profiter de la culture du gong, des métiers traditionnels et des fêtes communautaires, comme c’est le cas dans les villages de Kon Ko Tu, Kon Pring et Mang Ri. La préservation des traditions culturelles des minorités ethniques est un travail à buts multiples, affirme Phan Van Hoàng, directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Kon Tum.

«En partageant leur savoir avec les jeunes, les maîtres d’art leur transmettent le patrimoine culturel ancestral mais aussi la passion qui les anime. C’est essentiel pour la préservation du patrimoine, mais aussi pour le développement touristique, car les traditions culturelles constituent une attraction touristique incontestable qui mérite d’être valorisée», indique-t-il.

