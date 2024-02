L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, prend la parole. Photo: VNA

Rome (VNA) - La cérémonie de clôture de "l'Année du Vietnam en Italie" 2023 a été organisée en présentiel et en ligne par l'ambassade du Vietnam dans ce pays, à Milan dans l'après-midi du 2 février.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a affirmé que les activités dans le cadre de l'Année du Vietnam en Italie 2023 avaient abouti à des résultats positifs, contribuant à la consolidation et au renforcement de la bonne amitié entre les deux pays et au développement de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.



Selon lui, les activités de promotion du Vietnam en Italie ont suscité le besoin de découvrir le Vietnam, de s'y rendre et de coopérer avec le Vietnam.



Quant à Alessandra Schiavo, directrice générale adjointe des affaires mondiales et directrice principale pour les pays d'Asie et d'Océanie au ministère italien des Affaires étrangères, elle a estimé que les relations d'amitié, de solidarité, de confiance et de coopération entre l'Italie et le Vietnam, tant au niveau bilatéral que multilatéral, constituaient une ressource précieuse aidant à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité commune.



A cette occasion, l'ambassadeur Duong Hai Hung a remis l'Ordre de l'Amitié du président du Vietnam à Maily Anna Nguyen, présidente de la Fondation Italie-Vietnam, et à Walter Cavrenghi, secrétaire général de la Chambre de commerce Italie-Vietnam, pour leurs contributions à la promotion des relations avec des localités et partenaires italiens. -VNA