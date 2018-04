Hanoi, 30 avril (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Mozambique a organisé dimanche 29 avril une cérémonie marquant le 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) et la 132e Journée internationale du Travail (1er mai).

Ho Chi Minh-Ville, 43 ans après la libération. Photo: VNA

L’événement a réuni de nombreux membres de la diaspora vietnamienne, des employés de la Movitel (une compagnie du groupe Viettel), des entrepreneurs, des spécialistes en santé, éducation et agriculture, ainsi que des étudiants vietnamiens. L’événement a réuni de nombreux membres de la diaspora vietnamienne, des employés de la Movitel (une compagnie du groupe Viettel), des entrepreneurs, des spécialistes en santé, éducation et agriculture, ainsi que des étudiants vietnamiens.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur vietnamien au Mozambique, Le Huy Hoang, a souligné que la victoire du 30 avril 1975 était non seulement la fierté du peuple vietnamien mais aussi de tous les peuples dans le monde luttant pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationale.

Il a apprécié le dévouement et l’assiduité des employés de Movitel, qui, de concert avec leurs homologues mozambicains, apportent leurs parts importantes au renforcement de la coopération dans les télécommunications et le commerce entre les deux pays.

Prenant la parole, des participants ont exprimé leur joie et leur fierté devant la stabilité et le développement continu du Vietnam depuis la victoire du printemps 1975 et ont souhaité continuer de contribuer au développement national ainsi qu’au rehaussement de l'image du Vietnam dans leur pays d'accueil. -VNA