Photo d'illustration: VNA



Ca Mau (VNA) - Selon le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ca Mau, pendant les vacances du Nouvel An lunaire du 8 février au matin du 14 février, cette province méridionale a accueilli près de 178.000 visiteurs, dont 448 étrangers.



Les recettes touristiques totales pendant ces vacances ont atteint plus de 137,15 milliards de dongs, soit une augmentation de 13,7% par rapport au Nouvel An lunaire du Chat 2023.



Ca Mau s’emploi à accélérer le développement du tourisme local. En 2023, le Conseil populaire provincial a publié la résolution n° 28/NQ-HDND du 10 octobre 2023, approuvant la tâche de planification générale pour la construction de la zone touristique nationale du Cap de Ca Mau d'ici 2030, avec vision pour 2050.-VNA