Photo: Centre d'information et de promotion du tourisme de Binh Thuân

Binh Thuân (VNA) – La province de Binh Thuân (Centre) s'efforce d’accueillir environ 6,5 millions de touristes dont 200.000 étrangers en 2023, générant 15.900 milliards de dôngs de recettes (677.98 millions de dollars), a fait savoir le service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Binh Thuân accueille l’Année nationale du tourisme 2023 ayant pour thème thème "Binh Thuân : Tourisme vert". Le vice-président du Comité populaire provincial de Binh Thuân, Nguyên Minh a déclaré qu’il s’agirait l’occasion de faire connaître et de promouvoir les valeurs culturelles matérielles et immatérielles du Vietnam en général et de Binh Thuân en particulier auprès des touristes nationaux et étrangers, permettant au secteur du tourisme de se redresser et se développer fortement dans la nouvelle période.

La cérémonie d'ouverture du programme aura lieu en mars 2023, tandis que la cérémonie de clôture est prévue en décembre 2023.

Les activités se concentreront sur les produits verts et l'énergie propre, la promotion du patrimoine culturel et des bonnes valeurs traditionnelles du Vietnam, vers une croissance verte, un développement touristique durable.

En 2022, la province a accueilli 5,7 millions de touristes, soit 3,2 fois plus qu'en 2021, avec un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars, soit une multiplication par 3,29. -VNA