Photo: VNA Binh Dinh (VNA) - La Fédération vietnamienne de kickboxing (VKF) a annoncé le 28 février que les Championnats asiatiques de kickboxing 2024 se tiendraient en juillet dans la province de Binh Dinh (Centre). Le tournoi verra la participation de kickboxeurs de 30 pays et territoires.

Selon le président de la VKF, Vu Duc Thinh, Binh Dinh est célèbre pour sa longue tradition d'arts martiaux et possède un mouvement sportif fortement développé.

L'organisation de l'événement contribuera à stimuler le développement du mouvement sportif local et offrira également une bonne opportunité à la province de promouvoir son potentiel et ses atouts touristiques auprès des touristes, a-t-il déclaré. La VKF a travaillé avec le ministère provincial de la Culture et des Sports pour étudier les sites de compétition et l'hébergement des délégations participantes.

Auparavant, la Fédération asiatique de kickboxing avait envoyé des lettres au Département général des sports et de l'entraînement physique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et à la VKF, exprimant son espoir que le Vietnam soit l'hôte de l'événement.

Cela devrait être une bonne opportunité pour promouvoir l'image et le peuple du Vietnam en général, et de la province de Binh Dinh en particulier, auprès d'autres pays de la région.

Les Championnats asiatiques de kickboxing 2022 ont eu lieu en Thaïlande avec la participation d'athlètes de 21 pays et territoires. - VNA