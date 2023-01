Bac Ninh, 8 janvier (VNA) – Bac Ninh - Kinh Bac était le centre des échanges économiques, culturels et religieux, où sont nées la dynastie des Ly et de nombreuses personnalités.

Les chants «quan ho» de Bac Ninh expriment l'esprit, la philosophie et l'identité locale des communautés de la région. Photo : VNA

Les traditions culturelles et la population de Bac Ninh sont des potentiels et des atouts pour son développement socioéconomique.

Cependant, la promotion des traditions culturelles et de la population de Bac Ninh dans le nouveau contexte a posé de nombreux problèmes à résoudre.

En se basant sur les lignes directrices du Parti et de l’État sur le développement de la culture et de la population, ces dernières années, Bac Ninh a publié de nombreuses lignes directrices, politiques et mécanismes spécifiques pour accroître l’investissement dans le développement culturel.

Elle a élaboré et mis en œuvre le projet du plan et du développement de la cause culturelle en 2020, avec une vision pour 2030.

Par conséquent, Bac Ninh a attaché une grande importance à la promotion du rôle des Comités du Parti et des Comités populaires à tous les niveaux.

Elle a amélioré l’efficacité de la gestion de l’État dans les domaines liés à la promotion de la socialisation de la culture, de l’éducation, de la santé et des sports dans le but de créer un environnement pour le développement de la population tout en gardant l’identité culturelle de la population de Bac Ninh.

En effet, la campagne «Tous les habitants s’unissent pour édifier la nouvelle ruralité et la ville civilisée », associée au programme national cible pour la construction de Nouvelle ruralité et la réduction durable de la pauvreté à tous les niveaux, a aidé à mobiliser des centaines de milliards de dongs afin d’améliorer le niveau de vie des habitants.

La supervision et la critique sociale, ainsi que l’édification du Parti et des autorités ont donné des résultats positifs, promouvant le droit souverain du peuple.

En 12 ans, Bac Ninh a mobilisé près de 112 milliards de dongs pour le Fonds de promotion des études et des talents.

Des récompenses ont été attribuées à 2 157 élèves et étudiants ayant d’excellents résultats scolaires.

La province a honoré 1 061 personnes à qui ont été conférés des titres nationaux, tels que les enseignants du Peuple, les artistes du Peuple, les artistes distingués, les médecins du peuple, les académiciens, les professeurs, les professeurs associés et les docteurs.

La conscience des Comités du Parti, des autorités, des organisations sociopolitiques et des couches populaires à la culture a été améliorée.

Le développement de l’Homme dans la cause de l’innovation a connu de nombreux changements positifs.

Bac Ninh a investi dans la construction du système des institutions culturelles et sportives de tous les villages et des quartiers.

La Conférence culturelle nationale sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, le 24 novembre à Hanoi, a marqué une nouvelle étape dans la cause du développement de la culture et des habitants de Bac Ninh.

Elle a permis d’étudier, d’évaluer et de prendre des orientations et des décisions importantes dans ce domaine.

Le conseil permanent du Comité provincial du Parti a souligné que la tâche de construire et de développer la culture et les gens de Bac Ninh a montré certaines limites.

Le développement de la culture et des gens n’est ni synchrone ni à long terme.

Bac Ninh n’a pas encore réussi à mobiliser la force et les ressources internes de la communauté dans la construction et le développement de la culture.

Les mécanismes et les politiques de mobilisation des ressources pour le développement culturel et humain n’ont pas été synchrones.

Les industries de services, y compris les services culturels, se sont développées trop lentement.

La qualité des activités littéraires et artistiques reste faible.

Le Comité provincial du Parti a donc publié la Résolution no 71-NQ/TU sur «Construire et développer la culture et la population de Bac Ninh pour un développement global d’ici 2030 afin de répondre aux exigences du développement durable».

Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Nguyên Quôc Chung, a déclaré qu’en mettant en œuvre la Résolution, les comités du Parti à tous les échelons, les autorités et tout le système politique de la province s’étaient concentrés sur la construction et le développement de la culture et de la population de Bac Ninh et sur l’amélioration de l’efficacité de la gestion étatique de la culture.

Bac Ninh a modifié, complété et promulgué des documents juridiques, des mécanismes et des politiques spécifiques liés à la culture, adaptés à ses conditions réelles, créant ainsi de meilleures conditions pour le développement de la culture.

Elle a continué à diriger la mise en œuvre du projet de Plan et de Développement de la culture depuis 2020, avec une vision à l’horizon 2030.

Des tâches et des solutions visent à développer la culture et les habitants de Bac Ninh de manière harmonieuse avec la situation socioéconomique.

Elle a récemment organisé le programme «Donner des ailes aux rêves — Bac Ninh pour la promotion des études et des talents» pour honorer la tradition de l’étude dans cette localité.

Avec la participation du Fonds de promotion des études et de promotion des talents de Pham Van Tra, 600 individus typiques, qui sont d’excellents étudiants et qui ont remporté des prix nationaux et internationaux, ainsi que des individus qui ont eu de grandes contributions au pays dans divers domaines, tels que l’économie, la politique, l’armée, la culture, l’éducation, la diplomatie, ont été honorés et récompensés.

En 2023, Bac Ninh continuera de promouvoir l’investissement dans le développement de l’éducation et de la formation en termes d’installations d’équipements d’enseignement et d’apprentissage.

Elle se concentrera aussi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation à tous les niveaux.

De plus, elle appellera des scientifiques et artisans à contribuer à son développement socioéconomique. – NDEL/VNA