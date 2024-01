Bac Giang (VNA) - Selon Mai Son, vice-président du Comité populaire de Bac Giang, d'ici 2025, cette province septentrionale continuera à prêter attention au développement des ressources humaines pour favoriser son processus de transformation numérique.



Parmi les mesures prévues, Bac Giang compte le développement un groupe d'experts en cybersécurité pour détecter et traiter rapidement les incidents de cybersécurité et les délits liés à la haute technologie. En outre, le Service provincial de l'Information et de la Communication se concentrera sur la mise en œuvre efficace du "Projet de formation et d'encouragement pour améliorer la qualité des ressources humaines pour la transformation numérique dans la province de Bac Giang jusqu'en 2025, avec vision jusqu'en 2030"…



En 2023, le Service provincial de l'Information et de la Communication a organisé 66 cours de formation en matière de transformation numérique à l’intention des fonctionnaires et employés du secteur public à Bac Giang. Il s’est également coordonné avec le ministère de l'Information et de la Communication pour organiser des formations en faveur de 18.000 membres des groupes communautaires de technologie numérique aux niveaux des communes et des villages…-VNA