La Sécurité sociale du Vietnam a atteint et même dépassé tous les objectifs fixés en matière d'assurance sociale, d'assurance chômage et d'assurance maladie.

Avec de nombreux succès de 2016 à 2021, le Vietnam occupe la première place du classement avec 10 médailles d'or, devant Singapour et la Thaïlande qui ont remporté respectivement 7 et 6 médailles.

Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir deux villes reconnues simultanément comme villes créatives de l'UNESCO cette année, dont Da Lat pour la musique et Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires. Avec Hanoï, le Vietnam compte désormais trois villes reconnues villes créatives de l'UNESCO.