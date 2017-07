Vietnam – Inde: les relations commerciales en forte croissance

Fabrication des composants destinés aux produits électroniques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En janvier dernier, le Vietnam et l’Inde ont célébré les 45 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat stratégique. Les relations vietnamo-indiennes ne cessent de progresser.



L’Inde est l’un des 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam. En 2016, les échanges commerciaux ont atteint 5,4 milliards de dollars. De janvier à fin mai de cette année, l’Inde a investi au Vietnam 772 millions de dollars dans 145 projets, se classant au 22e rang parmi 119 pays et territoires investisseurs au Vietnam.

Les deux parties s’efforceront de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020. Les produits agricoles du Vietnam possèdent un grand potentiel d'exportation vers l’Inde, de même que les produits électroniques et les composants d’ordinateur. L’Inde figure parmi les premiers fournisseurs de matières premières pour le secteur textile vietnamien, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange ASEAN-Inde (AITIG) en 2010.



Sur les 5 premiers mois de 2017, le commerce bilatéral s’est établi à 3,1 milliards de dollars (+50,6% en un an), dont près de 1,4 milliard (+40,8%) d'exportations vietnamiennes. Le Vietnam a réalisé un excédent de 1,4 milliard avec l’Inde. - CPV/VNA