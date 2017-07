La conférence «Inde incroyable», le 6 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville a organisé le 6 juillet, dans la mégapole du Sud, la conférence «Inde incroyable» pour présenter des destinations touristiques de la «Terre du Bouddha».



La conférence «Inde incroyable» a été l’occasion pour les agences touristiques et compagnies aériennes des deux pays de se rencontrer, d'échanger des expériences, de contribuer à resserrer l'amitié entre le Vietnam et l'Inde, de s’orienter vers le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les 10 ans des relations de partenariat stratégique entre les deux pays.



Lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence, la consule générale d'Inde à Hô Chi Minh Smita Pant a déclaré : «Nous continuerons à promouvoir la coopération et le développement du tourisme de l'Inde et du Vietnam, surtout dans le tourisme spirituel et le tourisme de santé».



Selon des données du ministère indien du Tourisme, ces dernières années, le nombre de touristes indiens au Vietnam a connu une croissance impressionnante, atteignant 85.000 visiteurs en 2016, en hausse de 30% par rapport à 2015. Cependant, ce chiffre est seulement 3% des quelque 2 millions d’Indiens voyageant chaque année dans les pays aséanniens. Les Vietnamiens qui voyagent en Inde sont environ 20.000 par an. Des chiffres encore très modestes.



Le Gange mystérieux



Toujours selon Smita Pant, dans le contexte de fort développement des relations bilatérales, le gouvernement indien continuera de mettre en œuvre des projets visant à présenter le tourisme spirituel, le tourisme de santé entre les deux pays et d’offrir des visas touristiques aux Vietnamiens pour des séjours de courte durée. L'ouverture de vols directs entre le Vietnam et l’Inde des compagnies VietJet ou Air India contribuera à créer des conditions optimales.



Pour sa part, Nguyên Huu Y Yên, directeur général adjoint de Saigontourist, a déclaré que depuis la diffusion du film Le Gange mystérieux au Vietnam en 2007, un film financé par Saigontourist, les touristes vietnamiens ont accordé plus d'attention à l'Inde, principalement ses sites religieux et spirituels.



Le tourisme spirituel et le tourisme de santé sont en fort développement en Inde, avec un taux de croissance de 25%/an. À cette occasion, des voyagistes indiens ont présenté aux tour-opérateurs, partenaires vietnamiens et autres participants à la conférence des sites bouddhistes célèbres ou des modèles de tourisme comprenant des soins ayurvédiques (l'Ayurveda est une forme de médecine traditionnelle indienne).-CVN/VNA