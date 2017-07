Le vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Don Tuan Phong (droite) et le secrétaire général de la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié, Bijay Kumar Padhihari. Photo: VNA

Hanoi, 10 juillet (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié ont signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale pour la période 2017-2022 en vue d'améliorer l'échange et la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Indiens. Hanoi, 10 juillet (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié ont signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale pour la période 2017-2022 en vue d'améliorer l'échange et la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Indiens.

Ce document favorisera la coopération entre les deux pays en matière de politique, d'économie, de culture, de tourisme, de science-technologie et d'échange populaire.



S'adressant à la cérémonie de signature à Hanoi le 10 juillet, le vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam , Don Tuan Phong, a souligné les relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Inde, affirmant que les deux pays se sont toujours soutenus et entraidés dans leur lutte d’hier pour la libération nationale ainsi que dans leur processus de construction nationale d’aujourd’hui.

Ce protocole d’accord est une base pour les deux parties de déployer des activités spécifiques dans le but de promouvoir la compréhension mutuelle, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les Vietnamiens et les Indiens, ce qui contribue à la réalisation des accords conclus entre les hauts dirigeants, a-t-il noté.

Don Tuan Phong a promis que l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Inde créeront des conditions favorables pour mettre en œuvre complètement le protocole d'accord.

Le secrétaire général de la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié, Bijay Kumar Padhihari, a déclaré que le protocole d’accord permettra non seulement d'approfondir l'amitié et la compréhension mutuelle entre les Indiens et les Vietnamiens, mais aussi d'ouvrir une nouvelle orientation pour régler les problèmes internationaux d'intérêt commun.



En vertu de ce document, les deux parties recommanderaient aux deux gouvernements d’honorer les organisations et les individus pour leurs contributions à l'échange, à l'amitié et à la coopération entre les deux pays.



Ils travailleront également ensemble pour organiser des séminaires, des forums, des foires et des visites de délégations commerciales; fournir aux entreprises des deux parties des informations sur le climat commercial de l'autre; présenter des sites touristiques attrayants des deux pays; et suggérer la coopération décentralisée aux autorités compétentes des deux pays. -VNA