L'ambassadeur Ton Sinh Thanh (2e à gauche) lors du séminaire international sur les relations Vietnam-Inde à New Delhi. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Un séminaire international intitulé "Les horizons nouveaux dans les relations Vietnam-Inde" est organisé les 3 et 4 juillet à New Delhi par le Musée et le Bibliothèque Nehru, l'Organisation de recherche ​sur l'Asie du Sud-Est et l'Université de Delhi.

Une cinquantaine de délégués vietnamiens, singapouriens, du personnel de l'ambassade du Vietnam ainsi que des experts indiens et étrangers participent à ce séminaire organisé pour célébrer les 45 ans de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Ton Sinh Thanh a passé en revue le bon développement des liens bilatéraux ces 45 dernières années, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde il y a dix ans.

Le diplomate a tenu en haute estime la confiance et les intérêts communs qui constituent le fondement pour les bonnes relations politiques et la coopération efficace dans la défense et la sécurité entre les deux pays. Ceux-ci sont des partenaires de confiance prêts à partager sur des questions bilatérales comme multilatérales.

​Cette dernière décennie, les deux pays ont témoigné du fort développement des relations économiques avec ​un commerce bilatéral multiplié par cinq. L'Inde figure parmi le top dix des partenaires commerciaux du Vietnam.

Le Vietnam et l'Inde partagent le même objectif de créer un environnement de paix et de stabilité pour se développer, poursuivent la politique de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, soutiennent la formation d'une structure régionale ouverte et égale, et privilégient les relations avec les pays voisins, a-t-il affirmé.

Il a souhaité une coopération plus étroite et plus efficace lors des forums internationaux.

Durant deux jours, les participants discutent des politiques dans les relations bilatérales pour la période actuelle, proposent des dialogues entre les décideurs de politiques, d'experts et de chercheurs pour approfondir ces relations. -VNA