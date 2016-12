Vietnam et Israël coopèrent dans le développement de l’agriculture biologique

Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Un mémorandum de coopération entre le Vietnam et l'Israël dans le développement de projets d’agriculture bio et dans ​la création de chaînes d'approvisionnement et ​de consommation de produits agricoles répondant aux normes internationales a été signé le 30 décembre à Hanoi.

Les signataires étaient l’Union des coopératives distributeurs des produits issus de l’agriculture biologique du Vietnam ​de l’Union des coopératives du Vietnam (UCV), la Chambre de commerce et de technologies d’Israël en Asie du Sud-Est, et le groupe IVA Israël.

Aux termes de ce mémorandum, les parties concernées vont coopérer dans la mise en œuvre de projets de plantation de légumes, d’arbres fruitiers et de production d’autres produits agricoles dans et hors du pays. Les parties israéliennes aideront l’Union des coopératives du Vietnam ​à créer son label et ​à développer une chaîne de magasins ​de vente de ses produits bio.

L’Union des coopératives distributeurs des produits issus de l’agriculture biologique du Vietnam compte dominer le marché domestique, renforcer ses exportations, et contribuer à la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’Etat ​concernant le développement de l’agriculture et des zones rurales, ainsi qu’à ​atteindre les objectifs de restructuration du secteur agricole et d’édification d'une Nouvelle ruralité, a déclaré son directeur général Pham Anh Tuan.

L’Union des coopératives du Vietnam mettra en œuvre des projets dans la région du Nord-Est, le Delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre. Sa superficie de culture sera portée de 20 ha au deuxième trimestre à 100 ha au 3e trimestre de 2017. -VNA