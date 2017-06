Le président Tran Dai Quang et son épouse bientôt en visite officielle en Biélorussie. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Biélorussie tissent un bon lien d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme. La Biélorussie accorde de l’importance au renforcement de la relation dans tous les domaines avec le Vietnam.

Le Vietnam et la Biélorussie mènent régulièrement des échanges des délégations de divers échelons. Pour l’heure, il y a des mécanismes de coopération suivants : le Comité intergouvernemental de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique ; le Comité intergouvernemental de la coopération des techniques militaires ; le Comité mixte de coopération scientifique et technologique ; la Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. En plus, Vietnam et Biélorussie coopèrent étroitement et soutiennent mutuellement à l’ONU, au Mouvement de Non-alignement, à plusieurs forums et dans d'autres organisations internationales. La Biélorussie soutient la candidature du Vietnam au Conseil économique et social des Nations unies, mandat 2016-2018, à la Commission du droit international, mandat 2017-2021.

En 2016, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 94,5 millions de dollars. Au premier trimestre de cette année, ils ont atteint 37,7 millions de dollars. Le Vietnam exporte notamment des produits aquatiques, des meubles, du textile-habillement, des chaussures, du riz, du caoutchouc, des noix de cajou, des poivres, des cacahouètes, du thé, des légumes en conserve, des ordinateurs vers la Biélorussie et y importe des engrais, des machines, des équipements, des pièces détachées automobiles, des produits chimiques… Les deux pays coordonnent étroitement dans le cadre de l’accord de libre-échange Vietnam - Union économique Asie-Europe.

La Biélorussie a aidé le Vietnam dans la formation des nombreux cadres et experts qualifiés. Pour l’heure, environ 70 étudiants vietnamiens suivent des cursus en Biélorussie. La coopération dans la sécurité et la défense est maintenue via les échanges des délégations et des activités du Comité inter-gouvernemental de la coopération des techniques militaires. La coopération scientifique et technologique entre les deux pays est sur la bonne voie avec plusieurs projets efficaces, le Comité de coopération scientifique et technologique Vietnam-Biélorussie ont procédé 9 sessions déjà.

En 2014 et en 2017, les Journées culturelles biélorusses ont été organisées au Vietnam, et en 2015, les Journées culturelles vietnamiennes en Biélorussie ont été organisées. En plus, depuis l’exemption de visa pour les citoyens biélorusses en 2015, le nombre des touristes de ce pays vers le Vietnam a connu une forte croissance. Depuis le 1er février 2017, le Vietnam a réalisé à titre expérimental la délivrance de l’e-visa à 40 pays dont la Biélorussie. A partir du 9 janvier 2017, le président biélorusse a signé l’arrêté de l’exemption de visa d’entrée et de sortie vers la Biélorussie pendant 5 jours aux citoyens de 80 pays dont le Vietnam. Cet arrêté est entré en vigueur à partir du 12 février dernier.

La coopération dans le travail est très perspective entre les deux pays. Les entreprises vietnamiennes ont signé des contrats avec des compagnies de construction de Biélorussie pour l’envoi des travailleurs vietnamiens aux travaux de construction d’un complexe sportif et de divertissement à Minsk… En outre, la coopération décentralisée est accélérée. Les deux parties ont signé des accords de coopération entre Hanoi et Minsk, Da Nang et Grodno, etc. Les deux parties ont également accéléré leur coopération dans la sécurité, la défense, la santé, l’éducation, la science, la technologie, la culture, l’information, le sport et le tourisme.

Pour l’heure, environ 600 Vietnamiens vivent, travaillent et font des études en Biélorussie. En général, l’autorité locale favorise leur vie, leurs affaires commerciales selon la loi.

Sur la base des bons liens politique et diplomatique, la relation de coopération entre le Vietnam et la Biélorussie continue d’être promue.

Cette visite du président vietnamien Tran Dai Quang et son épouse revêt une signification importante et affirme que le Vietnam attache de l’importance et souhaite renforcer la relation avec la Biélorussie pour créer une force motrice afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Lors de cette visite, les deux parties vont discuter, évaluer des activités de coopération bilatérale ces derniers temps, échanger des orientations et convenir des mesures pour promouvoir leur coopération dans les temps à venir, discuter des questions internationales et régionales d’intérêt commun, affirmer continuer de coordonner les actions et soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux pour répondre aux intérêts de chaque pays respectif. -VNA