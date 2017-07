Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la ministre allemande de l’Économie et de l’Énergie, Brigitte Zypries. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la présence de grandes entreprises allemandes au Vietnam comme Siemens, Mercedes Benz, Bosch, Braun, Adidas... en recevant le 6 juillet à Berlin la ministre allemande de l’Économie et de l’Énergie, Brigitte Zypries, dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne.

Cependant, selon le Premier ministre, l'investissement allemand au Vietnam reste modeste, de l'ordre de 1,4 milliard de dollars. Il a demandé aux ministères et secteurs vietnamiens et allemands de multiplier leurs échanges et contacts pour encourager les PME allemandes venues injecter davantage de capitaux au Vietnam, notamment dans l'industrie auxiliaire, l'industrie alimentaire, la pharmacie, les équipements de santé, le tourisme, l'apprentissage et les énergies renouvelables.

[Partenariat stratégique Vietnam - Allemagne]

Nguyen Xuan Phuc a remercié l'Allemagne ​pour ses aides publiques au développement (APD) au Vietnam ces dernières années, affirmant que ces projets d'APD contribuaient pour une large part au développement socio-économique du ​pays. Il a demandé à l'Allemagne de continuer à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des projets d'apprentissage, d'adaptation aux changements climatiques et de traitement des déchets.

Brigitte Zypries a tenu en haute estime les aides-soignants vietnamiens envoyés en Allemagne selon une formation convenue entre les deux pays. ​Elle s'est engagée à poursuivre l'assistance au Vietnam dans le déploiement des projets d'apprentissage.

Les deux dirigeants sont convenus de lever les obstacles rencontrés par les entreprises allemandes au Vietnam et de trouver des mesures optimales pour assurer leurs intérêts, conformément à la loi vietnamienne. -VNA