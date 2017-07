L’Ambassadeur vietnamien en Allemagne, Lê Thanh Hai (à droite) offre une corbeille de fleur au représentant de l’Association des Vietnamiens à Wilthen-Bautzen en Allemagne lors de la rencontre amicale. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - L’Association des Vietnamiens à Wilthen-Bautzen en Allemagne et dans les régions avoisinantes a organisé, dans la ville de Wilthen, une rencontre amicale en l’honneur des 30 ans du programme de coopération du travail entre le Vietnam et la République démocratique allemande (Allemagne de l'Est).



Durant la mise en œuvre du programme de coopération du travail entre le Vietnam et les pays en Europe de l'Est, l'Union soviétique, et donc l'Allemagne de l'Est, le Vietnam a envoyé des générations de cadres et de travailleurs en Allemagne.



En juillet 1987, des centaines de personnes ont été envoyées au complexe de textile de VEB OberlausitzerTextilbetriebe, aux usines de chaussures, de fabrication de moissonneuses-batteuses, de bougies et de confection ... À ce moment-là, c’était la vaste zone industrielle où se trouvaient de nombreux Vietnamiens en Allemagne.



Prenant la parole lors de cette rencontre, le maire de la ville allemande de Wilthen, Monsieur Herfort, a ​tenu en haute estime les contributions de la communauté des Vietnamiens en Allemagne au développement de sa ville ainsi que d'autres régions avoisinantes.



Les générations des cadres bénéficiant du programme de coopération du travail entre le Vietnam et l’Allemagne de l’Est se sont bien intégrées et ont contribué au renforcement ​des relations entre les deux pays, a souligné le maire Herfort.



L'ambassadeur vietnamien en Allemagne, Lê Thanh Hai, a déclaré que les cadres du programme de coopération du travail avaient grandement contribué aux relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne. Leur vie en Allemagne est de plus en plus stable et développée. Ils affirment leur rôle et leur voix dans la vie du pays d’accueil en général et dans la communauté vietnamienne en Allemagne, en particulier. -NDEL/VNA