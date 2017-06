La baie de Ha Long. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de publier la "Liste des 20 pays à la plus forte croissance en matière de tourisme". Le Vietnam apparaît à la 7e place.



En 2016, le Vietnam a accueilli plus de ​10 millions de visiteurs étrangers pour une croissance de 25%, servi 62 millions de touristes vietnamiens, et réalisé 400.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires dans le secteur du tourisme, soit 6,8% du PIB national.



En 2017, le Vietnam a pour objectif d’accueillir de 17 à 20 millions de touristes étrangers et 82 millions de visiteurs vietnamiens, de réaliser un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars et une contribution de plus de 10% au PIB, outre la création de plus de 4 millions d’emplois.



Les autres pays figurant sur cette liste sont, entre autres, la Sierra Leone (Afrique), le Népal, la République de Corée, le Japon et l’Indonésie. -CPV/VNA