Touristes étrangers visitant à vélo la ville de Can Tho. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a accueilli plus de 6,2 millions de visiteurs étrangers au premier semestre de 2017, en hausse de 30,2% par rapport à l'année dernière, a rapporté l'Administration nationale du tourisme le 28 juin.Cependant, au mois de juin, le nombre de touristes étrangers est estimé à 949.400 arrivées, en baisse de 2,4% par rapport au mois précédent.Au cours du 1er semestre, les arrivées par voie aérienne ont été en hausse de 33% en variation annuelle, tandis que le nombre de visiteurs par voie maritime et routière a augmenté, respectivement, de 26% et 15,8%.L'augmentation la plus élevée - +56,7% - a été signalée ​pour les touristes chinois. Le marché russe s'est classé deuxième avec +53,4%, suivie par la République de Corée, +43,9% et le Cambodge, +35,5%.Le marché africain a affiché une augmentation annuelle de 27% avec 17.000 arrivées.​De janvier ​à juin, le secteur du tourisme a servi 40,7 millions de voyageurs domestiques, générant 254.700 milliards de dôngs (11,1 milliards de dollars) de recettes, soit une hausse annuelle de 27,1%, selon l’Administration nationale du tourisme.

Cette dernière a choisi 2017 ​comme "Année de tourisme", avec comme objectif d'améliorer la qualité d​es services des tour-opérateurs et de renforcer la gestion des voyagistes. ​Elle se concentre aussi sur ​les activités de promotion et l'amélioration la qualité des ressources humaines. -VNA