Hanoï (VNA) - Selon Airbnb, une page web qui fourni des locations d’appartements, d’hébergements et de lieu de séjour de courte durée pour les touristes, Hanoï est l’une des destinations préférées des touristes en 2017.Selon les données publiées sur cette page, le nombre de touristes ayant réservé pour voyager à Hanoï a augmenté de 261% en variation annuelle.Hanoï compte plus de 5.000 monuments historiques, culturels et de nombreux paysages magnifiques tels que le lac Hoan Kiem (Epée restituée), le lac de l’Ouest, la pagode Môt Côt (Pilier unique)... Il s’agit aussi d’une ville verte avec des boulevards verdoyants. A Hanoï, les touristes se doivent d’essayer les plats typiques tels que le phở (soupe de nouilles de riz), le nem rán, le bún chả, le café aux œufs, le cốm (riz gluant jeune) du village de Vong.... - CPV/VNA