Hanoï (VNA) – Un séminaire consultatif consacré au projet du plan d’action sur le développement rural et urbain au service de la sécurité alimentaire et de la croissance qualitative a eu lieu le 20 juillet à Hanoï.

Ce séminaire a été organisé par l’Institut de Politiques et de Stratégies pour l’Agriculture et le Développement rural (IPSARD), en collaboration avec le Département de coopération internationale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Il s’agit d’un événement dans le cadre du Partenariat politique sur la sécurité alimentaire (PPFS) du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017.

Selon le directeur du Département de coopération internationale, Tran Kim Long, en tant que pays hôte de l’APEC en 2017, le Vietnam a élaboré un projet du plan d’action afin de favoriser la mise en œuvre du Cadre stratégique de l’APEC sur le développement rural et urbain pour renforcer la sécurité alimentaire et la croissance qualitative, lequel avait été adopté au Pérou en 2016.

Lors du séminaire, les participants ont discuté de plusieurs questions, dont des priorités qui doivent figurer sur ce projet du plan d’action. -VNA