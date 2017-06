Conférence de presse tenue mercredi annonçant les grands événements prévus d’ici au sommet de l’APEC Vietnam 2017.



Hanoi (VNA) - Grâce à l’année de l’APEC 2017, l’économie vietnamienne aura une forte valeur ajoutée, de nombreux projets et contrats devant être signés à cette occasion, au profit de la croissance nationale.

C’est ce qu’a affirmé Vu Tien Loc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), lors d’une conférence de presse tenue mercredi concernant les grands événements prévus d’ici au sommet de l’APEC Vietnam 2017.

Il s’agit notamment des réunions du Conseil des affaires de l’APEC présidées par la VCCI au Canada et à Da Nang (Vietnam).

Ces réunions visent à renforcer l’intégration économique régionale, à promouvoir une croissance durable, créative et inclusive, à améliorer la compétitivité des très petites, petites et moyennes entreprises, à encourager l’innovation à l’ère du numérique, garantir la sécurité alimentaire et, enfin, à promouvoir une agriculture durable et intelligente adaptée au changement climatique. –VOV/VNA