Le vice-ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, chef du Secrétariat national de l'APEC 2017. Photo : VNA

Can Tho (VNA) – Les dirigeants de la ville de Can Tho (Sud) et le Secrétariat national de l’APEC 2017 ont eu mardi 18 juillet une séance de travail sur les préparatifs des événements qui auront lieu dans cette ville du 21 au 25 août, dans le cadre des activités de l'Année de l’APEC 2017 au Vietnam.

Selon Dao Anh Dung, vice-président du Comité municipal populaire de Can Tho, la Semaine de la sécurité alimentaire et le Dialogue des politiques de haut rang sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable adaptée au changement climatique organisés à Can Tho constituent de bonnes opportunités pour la ville de promouvoir le commerce et le tourisme. Durant cinq jours, soit du 21 au 25 août, se dérouleront 15 réunions et conférences, dont la plus importante sera la conférence ministérielle, qui attira 500 délégués.

Can Tho a confié au Service municipal de l’agriculture et du développement rural la mission de coordonner avec d'autres services concernés pour stimuler la communication sur la sécurité sanitaire des aliments, accélérer la promotion commerciale et touristique, présenter des technologies appliquées dans l’agriculture.

Sont prévus des foires et des expositions des produits agricoles sécuritaires, des expositions des modèles d’application des technologies dans l’agriculture dans les lieux où se dérouleront des événements de l’APEC, l'organisation des circuits touristiques dans le delta du Mékong..., ce afin de parvenir à la signature des mémorandums de coopération entre les entreprises du delta du Mékong et les entreprises étrangères participant aux événements de l’APEC.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, chef du Secrétariat national de l'APEC 2017, a tenu en haute estime des préparatifs minutieux de Can Tho. Il a informé que l’Année de l'APEC 2017 portait sur quatre priorités que sont ​accélérer la croissance durable, créative et inclusive ; promouvoir la connexion et l'intégration profonde au sein de la région ; améliorer la compétitivité et l'innovation des micro-entreprises et des PME ; garantir la sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu'accélérer le développement d'une agriculture durable et adaptée au changement climatique.

La 4e priorité est avancée par le Vietnam. Alors, le Dialogue des politiques de haut rang sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable adaptée au changement climatique, prévu à Can Tho, - une localité considérée comme une locomotive en terme de développement agricole et de résilience au changement climatique, bénéficiera à cette ville ainsi qu'à tout le delta du Mékong.

Enfin, Bui Thanh Son a insisté sur l’importance de la communication pour que les entreprises puissent participer activement aux événements de l'APEC et saisir des opportunités pour la promotion commerciale.-VNA