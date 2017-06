L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Ton Sinh Thanh (gauche), lors de son interview avec le correspondant de la VNA. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, effectuera une visite officielle en Inde et participera au Dialogue de Delhi du 3 au 5 juillet, sur invitation de la ministre indienne des Affaires extérieures, Sushma Swaraj.

Durant son séjour, Pham Binh Minh s’entretiendra avec la ministre indienne des Affaires extérieures du développement de la coopération entre les deux pays en divers domaines, dont la politique, la sécurité-défense, l’économie, les sciences et les technologies, la culture, l’éducation. Ils discuteront également des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux pays signeront à cette occasion un programme d’action pour leur partenariat stratégique intégral. Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh rencontrera des dirigeants indiens et des entreprises locales. Il prononcera un discours lors de l’ouverture du 9e Dialogue de Delhi qui aura lieu les 4 et 5 juillet.

Lors d’une interview a​ccordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Ton Sinh Thanh, a souligné l’importance de cette visite et de la participation du vice-Premier ministre au Dialogue de Delhi pour l’Année d’amitié Vietnam-Inde 2017.

Cette année, les deux pays célèbrent en effet le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. ​En ces plus de quatre décennies, les relations bilatérales se sont développées en tous domaines, notamment dans la politique, la sécurité et la défense. ​Sur le plan économique, le commerce bilatéral s’accélère. La compagnie aérienne vietnamienne VietJet Air lancera prochainement une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à New Delhi.

Le Vietnam est actuellement le coordinateur des relations de partenariat et de dialogue entre l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et l’Inde pour la période 2015-2018. Il s’efforce de remplir ses missions, notamment dans le contexte où l’ASEAN et l’Inde fêtent cette année le 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations. "L’arrivée du vice-Premier ministre Pham Binh Minh en Inde permettra également d’intensifier le partenariat entre l’ASEAN et l’Inde", a indiqué Ton Sinh Thanh. -VNA