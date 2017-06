Célébration de l'anniversaire du partenariat Inde-ASEAN à New Delhi

L'Ambassadeur du Vietnam en Inde Ton Sinh Thanh (milieu). Photo: VNA



New Delhi (VNA) – Un meeting célébrant le 25ème anniversaire du partenariat entre l'Inde et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a eu lieu à New Delhi, en Inde, le 22 juin.Dans son discours, la ministre indienne des Affaires extérieures, Sushma Swaraj, a déclaré que 2017 marque un tournant lorsque l'ASEAN fête le cinquantième anniversaire de sa fondation tandis que l'Inde et l'ASEAN célèbrent le 25ème anniversaire des relations de partenariat et de dialogue, le 15ème anniversaire du dialogue au niveau du Sommet et le 5e anniversaire du partenariat stratégique.Elle a déclaré que l'ASEAN et l'Inde abritent un total de 1,85 milliard de personnes, soit un quart de la population mondiale, et enregistrent un produit intérieur brut total de plus de 3.800 milliards de dollars américains.Elle a ajouté que la politique « Agir vers l'Est » de l'Inde, annoncée par le Premier ministre Narendra Modi, place l'Asie du Sud-Est dans une position importante.L'Inde collabore avec l'ASEAN pour développer la structure de sécurité régionale en Asie-Pacifique et soutient le rôle central du bloc, a-t-elle déclaré, soulignant le règlement pacifique des différends et les solutions coopératives pour s'attaquer aux nouveaux défis non traditionnels.L'intensification de la sécurité en mer est également l'un des principaux secteurs de coopération pour les deux côtés, a-t-elle déclaré.Au cours des 25 dernières années, l'ASEAN est devenue le quatrième partenaire commercial de l'Inde avec 10 pour cent du commerce total du pays, tandis que l'Inde est devenue le septième partenaire commercial du bloc. En 2016-2017, le commerce bilatéral a augmenté de 8 pour cent.Lors d'une table ronde sur le 25ème anniversaire du partenariat ASEAN-Inde plus tôt le même jour, l'Ambassadeur du Vietnam en Inde Ton Sinh Thanh a déclaré que l'ASEAN considère l'Inde comme un partenaire digne de confiance dans la région, tandis que l'Inde considère le bloc comme un pilier principal dans sa politique « Agir vers l'Est ».Avec 30 mécanismes de coopération et 21 projets sur 26 dans le plan d'action ASEAN-Inde pour 2016-2018 en exécution, les deux parties doivent rechercher des moyens efficaces pour porter le commerce bilatéral à 200 milliards de dollars en 2025, a-t-il déclaré.Soulignant que l'ASEAN souhaite voir la participation plus active de l'Inde aux question de l’Asie du Sud-Est, dont la question de la Mer Orientale, Ton Sinh Thanh a déclaré que l'Inde pourrait jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région en travaillant avec l'ASEAN dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, des processus diplomatiques et juridiques dans la région.Il a déclaré qu’en tant que pays coordinateur des relations ASEAN-Inde pour 2015-2018, le Vietnam fera de son mieux pour développer les liens bilatéraux étroits. -VNA