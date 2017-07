Hoà Binh (VNA) – Le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), et vice-président Phankham Viphavanh qui s’est rendu mercredi 19 juillet à Hoà Binh (Nord), a salué les performances socio-économiques locales, et exprimé son désir d’acquérir les expériences de gouvernance de cette province.

Le vice-président laotien Phankham Viphavanh (à gauche) avec le secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de la province de Hoà Binh, Bui Van Tinh, le 19 juillet à Hoà Binh. Photo : VNA

Remerciant la province vietnamienne pour avoir assisté des provinces septentrionales du Laos dans la construction d’écoles, hôpitaux et autres ouvrages, le vice-président laotien a promis aux autorités locales de fournir des informations et documents sur le Laos et l’histoire des relations entre le Laos et Hoà Binh.



Le secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de la province de Hoà Binh, Bui Van Tinh, a présenté au dirigeant laotien les grandes lignes de la situation socio-économique de Hoà Binh. Il a mis en exergue les relations d’amitié profonde entre les deux pays en général et entre les provinces laotiennes et Hoà Binh en particulier.



Le vice-président Phankham Viphavanh a signé le Livre d’or du site historique national du Vietnam où se déroula en décembre 1971 le congrès préparatoire au 2e congrès du Parti populaire lao (actuellement PPRL).



Il s’est dit totalement d’accord avec le secrétaire du comité du PCV de la province de Hoà Binh, Bui Van Tinh, sur la conservation et la promotion de ce site historique qui se trouve dans les enceintes du Commandement militaire de la province de Hoà Binh.



Le vice-président Phankham Viphavanh conduit une haute délégation du PPRL et de l’Etat laotien en visite au Vietnam pour assister aux célébrations du 55e anniversaire des relations diplomatiques et du 40e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos



Le dirigeant laotien a été reçu mardi 18 juillet à Hanoi par le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong, le président Trân Dai Quang, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân. – VNA