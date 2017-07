Hanoi, 18 juillet (VNA) – Les dirigeants vietnamiens ont respectivement reçu le 18 juillet à Hanoi une délégation de haut rang du Parti et de l’Etat laotiens, conduite par Phankham Viphavanh, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), et vice-président laotien. La délégation laotienne est en visite au Vietnam pour assister aux festivités du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et au 40ème anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération bilatérale.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong (droite) et le vice-président laotien Phankham Viphavanh. Photo : VNA

Recevant le vice-président laotien Phankham Viphavanh, le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong a souligné que le Vietnam et le Laos devraient continuer à travailler ensemble pour approfondir leurs liens politiques, coordonner étroitement dans la défense, la sécurité et les affaires extérieures, améliorer la qualité et l’efficacité des relations de coopération économique, culturelle, éducative, scientifique et technologique, et intensifier la coopération ministérielle, sectorielle et locale.

Il a exprimé le souhait d’une collaboration étroite dans l’organisation des activités de l’année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos. Il a également mentionné l’importance de l’éducation des jeunes générations pour préserver ces relations spéciales entre les deux pays.

Le président Trân Dai Quang, pour sa part, a affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens prennent en considération la consolidation des relations spéciales Vietnam-Laos.

Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du PPRL, le peuple laotien continuerait à mettre en œuvre avec succès la Résolution adoptée lors le 10e Congrès national du PPRL et le 8e plan quinquennal de développement socioéconomique.

Il s’est réjoui du bon développement des relations spéciales et de la coopération intégrale Vietnam-Laos, notamment des succès de la réunion entre les deux Bureaux politiques, de la 39ème réunion du Comité intergouvernemental et des récentes visites des dirigeants des deux pays.

Le président Trân Dai Quang (droit) et le vice-président laotien Phankham Viphavanh.

Le président Trân Dai Quang a informé son invité que le secrétariat du CC du PCV a tenu en mai une conférence pour charger les ministères, les organes et les localités de mettre en œuvre l'Accord de haut niveau Vietnam-Laos dans le but de faire en sorte que les relations bilatérales développent pour les intérêts des habitants des deux pays.

Il a demandé aux deux pays de continuer à travailler en étroite collaboration pour organiser des activités célébrant l'Année de la solidarité et de l'amitié d’ici à la fin de l'année, contribuant à éduquer les deux habitants, notamment les jeunes générations sur les relations spéciales bilatérales.

La délégation laotienne a été également reçue par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui a hautement apprécié la coordination entre les deux pays dans l’organisation des activités significatives pour célébrer l’Année d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Laos 2017.

Il s'attendait à ce que les deux parties renforcent l'éducation pour des jeunes générations sur la préservation des relations bilatérales spéciales, l'échange entre les peuples et la promotion de l'investissement et du commerce.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc reçoit le vice-président laotien Phankham Viphavanh. Photo : VNA

Le Premier ministre a souhaité que les deux pays continuent de réformer leurs mécanismes, lois et politiques pour faire de nouveaux progrès dans l'intégration internationale et partager leur expérience dans le processus de ce développement.

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a également reçu Phankham Viphavanh, soulignant le succès d'une série d'activités qui ont salué l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos dans la province montagneuse de Son La du Vietnam en juillet, dont le festival culturel, sportif et touristique des zones frontalières des deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et le vice-président laotien Phankham Viphavanh. Photo : VNA

Elle a remercié le Laos d’avoir offert l’Ordre d’Or National aux dirigeants vietnamiens à cette occasion, affirmant que cette distinction précieuse a une signification importante, démontrant vivement l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Pour sa part, le vice-président laotien Phankham Viphavanh a rappelé que les relations d’amitié de longue date, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays constituent un atout inestimable que les deux pays doivent maintenir et valoriser.

Il a affirmé que le Laos agira de concert avec le Vietnam pour le renforcement des relations bilatérales en vue de les transmettre aux générations futures. Le vice-président laotien a précisé qu’il collaborerait étroitement avec le Vietnam pour une application efficace des accords signés par les dirigeants des deux pays.

Il a estimé que le Vietnam poursuivrait avec succès ses réformes sous la direction du PCV.- VNA