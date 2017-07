Le projet « Football communautaire au Vietnam » remporte le prix Dream Asia Award : VOV5

Hanoi (VNA) – Selon la Fédération vietnamienne de football (FVF), le projet ''Football communautaire au Vietnam'' devrait recevoir jeudi, 20 juillet, à Hong Kong le prix Dream Asia remis par la Fédération de football asiatique.

Selon la FVF, ce projet est primé dans deux catégories, en tant qu’organisation non gouvernementale la plus performante d’Asie en termes de développement footballistique et en tant qu’individu ayant eu des contributions exceptionnelles au football populaire. Il s’agit de Nguyen Hoang Phuong, directeur de ce projet, qui a permis de créer de nombreux clubs de football pour enfants et adultes. Outre les pratiques purement sportives, des connaissances en matière de savoir-vivre ont été introduites dans ces clubs, ce qui a eu des impacts positifs sur la construction de la personnalité des enfants.

Le directeur de ce projet, Nguyen Hoang Phuong a partagé que ce prix était un important encouragement pour son projet et pour lui-même​, ​afin de promouvoir le développement du football communautaire et créer des activités de loisir pour les jeunes, notamment ceux en difficulté au Vietnam. -VNA