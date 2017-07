Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Créée il y a plus d’un mois au stade de la 7e région militaire, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), la classe «J’ai gagné en maturité» rencontre un franc succès. Ici, les enfants sont plongés dans le quotidien d’un sportif. Au menu : football, basket-ball, danse contemporaine ou natation.

Les enfants prennent leur entraînement à cœur. Photo : NVCC

Un peu plus d’un mois après son inauguration, la classe «J’ai gagné en maturité» du couple de sauteurs en hauteur Nguyên Duy Bang - Nguyên Thi Ngoc Tâm est d’ores et déjà un succès, au regard de l’accueil enthousiaste des enfants comme de leurs parents. Ici, les disciplines enseignées permettent de stimuler les compétences physiques, indispensables pour pouvoir se débrouiller dans la vie.



«Pour moi, la classe est une chose merveilleuse, quasi miraculeuse. Je suis initié à des activités avec des sportifs et des entraîneurs de talent», souligne Nguyên Ngô Nhât Quang, domicilié dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Et de poursuivre : «Je suis ravi de pouvoir de vivre cette toute nouvelle expérience de sportif. C’est la première fois que je me retrouve séparé de ma famille. Mais cela ne me fait pas peur !».



Le physique pour le mental



Sa mère, elle, est ravie : «En seulement deux semaines, mon fils a perdu 3,5 kg. Mais ce n’est pas le plus important pour moi. Le plus intéressant, c’est qu’il a beaucoup gagné en maturité. La classe lui a permis d’améliorer ses capacités à surmonter les difficultés, de développer son indépendance et son sens de la responsabilité envers la famille».



Nguyên Thi Ngoc Tâm est l’initiatrice de cette classe d’un mois dans la peau d’un sportif. L’idée lui est venue suite à des conversations avec des parents d’élèves, car à chaque fois, ce sont les mêmes questions qui reviennent : «Comment faire pour que mes enfants perdent du poids ?», «Comment faire pour que mes enfants s’épanouissent pleinement, notamment sur le plan physique ?», «Comment faire pour éviter de voir notre progéniture se retrouver la tête (et les doigts) plongés des journées entières dans les jeux vidéo ?». En effet, pendant les vacances, de nombreux élèves restent cloîtrés chez eux à abuser de la télé, à jouer à l’ordinateur, à converser avec des amis sur les réseaux sociaux et à «bricoler» sur les Smartphones et autres tablettes.