Hanoï (VNA) - L’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France, l’ambassade de France au Vietnam et France Alumni Vietnam ont coorganisé pour la première fois le tournoi de football d’amitié Vietnam-France, samedi 8 juillet au stade de la Fédération vietnamienne de football à Hanoï. Cette manifestation sportive, en écho à la Fête nationale de la République française (14 juillet), avait un seul objectif : renforcer les relations entre les deux pays. Reportage.

Les neuf équipes à la cérémonie d'ouverture du tournoi. Photo : CVN

Samedi 8 juillet à 14h00, les amateurs de football étaient réunis au stade de la Fédération vietnamienne de football (VFF) dans l’arrondissement Nam Tu Liêm, à Hanoï, pour le premier tournoi de football d’amitié Vietnam-France à l’occasion de la Fête nationale de la République française, le 14 juillet.



Ce tournoi, organisé par l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France (AACVF) avec le soutien de l’ambassade de France au Vietnam et France Alumni Vietnam, accueillait neuf équipes constituées de membres des unions d’alumni de France, des organismes et entreprises partenaires français et vietnamiens, mais aussi des communautés/organisations francophones et des associations affiliées.

Plusieurs représentants des communautés, organisations et sponsors étaient présents au tournoi. Photo : CVN



À la cérémonie d’ouverture, Nguyên Duc Chiên, vice-président de l’AACVF, a insisté sur les relations bilatérales entre les deux pays, félicitant au passage le rôle des francophones au Vietnam qui cherchent toujours à élargir leur sphère d’influence par le biais d’activités communautaires. Prenant la suite, Fabienne Runyo, première secrétaire et chancellerie politique et presse de l’ambassade de France, a souhaité à tous un bon tournoi avant d’estimer que la communauté des francophones et alumni de France vietnamiens pourraient organiser à l’avenir d’autres activités de ce genre.



Les organisateurs ont ensuite remercié les sponsors comme l'Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF), la Compagnie d'eau minérale d'Alba, le grand distributeur européen spécialisé dans les articles de sports et de loisirs Decathlon, la Société de cadeaux d'entreprise Alicom, l'Agence de tourisme APT Travel, la marque de gastronomie Cho Nàng Huong et le fleuriste La vie en rose. Sous le ciel orageux de l'été hanoïen, plusieurs représentants auprès de l'ambassade de France au Vietnam et des communautés francophones étaient également de la partie.

À la cérémonie d'ouverture, Nguyên Duc Chiên, vice-président de l'AACVF, a insisté sur les relations bilatérales entre les deux pays, félicitant au passage le rôle des francophones au Vietnam qui cherchent toujours à élargir leur sphère d'influence par le biais d'activités communautaires. Prenant la suite, Fabienne Runyo, première secrétaire et chancellerie politique et presse de l'ambassade de France, a souhaité à tous un bon tournoi avant d'estimer que la communauté des francophones et alumni de France vietnamiens pourraient organiser à l'avenir d'autres activités de ce genre.

Les neufs équipes en lice étaient réparties en trois groupes, les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour la phase finale disputée sous forme d’éliminatoires. Voici la liste des équipes qui étaient engagées : ambassade de France - France Alumni Vietnam, ministère vietnamien des Affaires étrangères, AACVF - UAVF, Alumni du Lycée français de Hanoï Alexandre Yersin (LFAY), Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Centre Franco-Vietnamien de formation à la gestion (CFVG), Auchan Vietnam, plus les deux équipes reconnues des anciens étudiants vietnamiens en France : KT78 et B52.

Le match entre KT78 et l'équipe du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Photo : CVN

La majorité des formations ont été constituées pour l’occasion, comme l’a confirmé Marc Ferdi, secrétaire général de l’Institut français du Vietnam et joueur de l’équipe de l’ambassade de France - France Alumni Vietnam : «En termes d'organisation, c'était super ! Notre équipe a été créée spécialement pour l'occasion. Peut-être que l'année prochaine, il faudra que l'on s'y prenne un petit peu plus à l'avance pour que l'on ait davantage d’équipes. Et ce serait bien aussi que cela se fasse sur une journée complète. Là, on n'a eu qu'un après-midi. C'était beaucoup trop court !».

Le premier tournoi de football d'amitié Vietnam - France s'est terminé avec la victoire de l'équipe KT78. Photo : CVN

En finale, KT78 a soulevé la coupe après avoir battu 2 buts à 1 l’équipe de l'AACVF - UAVF. L’équipe de l’UOAV a pris la troisième place.



«Même si ce n'était qu'un tournoi amateur, l'AACVF et l'ambassade de France au Vietnam le considèrent comme une activité annuelle qui aide à promouvoir la candidature de la France aux Jeux olympiques d'été de 2024, a partagé Nguyên Trung Hiên, secrétaire général de l’AACVF. En collaboration avec l'UAVF et France Alumni Vietnam, nous espérons organiser d’autres activités sportives pendant l'année afin de renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays», a-t-il conclu.



• France Alumni Vietnam, le réseau des alumni vietnamiens en France



Lancé en 2015, France Alumni Vietnam est le réseau des alumni vietnamiens en France ou formés dans des programmes français au Vietnam. Ses activités sont organisées sous l’égide de l’ambassade de France au Vietnam.



Depuis, France Alumni Vietnam et ses partenaires ont réussi à organiser plusieurs activités au profit des alumni, des entreprises/organismes français au Vietnam et de la communauté vietnamienne en général : galas, forums d’emploi, forums d’études, conférences thématiques, tables rondes, concerts, tournois sportifs…



France Alumni Vietnam appartient au réseau international France Alumni qui est maintenant présent dans plus de 80 pays et va continuer à se développer dans d’autres pays. – CVN/VNA