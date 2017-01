Le PM termine son voyage à Davos pour le Forum économique mondial

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'un débat dans le cadre du Forum économique mondial à Davos, Suisse. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a terminé avec succès son premier voyage à l'étranger en 2017 pour participer à la 47e Conférence annuelle du Forum économique mondial, tenue du 17 au 21 janvier à Davos, Suisse, sur invitation de son président Klaus Schwab.

Il a participé à une quarantaine d'activités différentes, dont cinq débats sur des questions régionales et internationales, ​des rencontres avec des chefs d'Etat, des Premiers ministres et des dirigeants d'organisations internationales, le Dialogue avec des leaders de grands groupes économiques et des contacts avec la presse.

Lors des débats, le chef du gouvernement vietnamien a souligné la responsabilité des pays pour la paix et la stabilité d​ans le monde, ​et pris en haute estime le rôle des organisations multilatérales, notamment l'ONU et l'ASEAN, dans la promotion des intérêts communs de la communauté internationale.

Il a affirmé que le Vietnam se concentrait sur la restructuration de son économie, le renouvellement de son modèle de croissance en se basant sur l'augmentation de la production et de la compétitivité, l'encouragement ​​à la création de start-up, le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

Lors d'une séance plénière portant sur l'ASEAN, Nguyen Xuan Phuc a insisté sur les acquis obtenus par ce bloc ​ces cinq dernières décennies, sur la nécessité d'une coopération étroite et efficace pour mettre en œuvre la Vision de 2025 de la Communauté économique de l'ASEAN et sur la valorisation de la coopération au sein du bloc pour exploiter au mieux les accords de libre-échange. Il a affirmé que le Vietnam contribuait pour une part importante à la consolidation de la solidarité et du consensus au sein de l'ASEAN et, de concert avec le bloc, s’efforçait d'édifier une Communauté de l'ASEAN puissante.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré l​a présidente suisse Doris Leuthard et d'autres hauts dirigeants d'Autriche, des Pays-Bas, du Sri Lanka, d'Ukraine... pour discuter du renforcement des liens bilatéraux.

Il a eu des contacts avec des dirigeants d'organisations internationales, dont le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, le directeur général de l'Organisation mondiale du Commerce Roberto Azevedo. Les deux parties sont convenues de resserrer leur relations de coopération pour le développement socio-économique du Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a rencontré et dialogué avec les dirigeants d'une quarantaine de groupes nationaux et de grandes sociétés en matière de finances et technologies comme Microsoft, Facebook, Alphabet, Standard Chartered, Prudential...

Il a affirmé le détermination du gouvernement vietnamien ​d'édifier un gouvernement volontaire, actif et intègre, pour mieux servir les citoyens et les entreprises. "Le gouvernement vietnamien concentre toutes ses ressources pour régler les questions selon la pratique commune et les principes de l'économie de marché, ​dans tous les domaines, notamment les finances, la propriété intellectuelle, la protection de l'environnement, le règlement des différends territoriau​x. C'est le fondement pour permettre à la population de contribuer à la croissance économique et d'en profiter ​des intérêts", a-t-il dit.

Nguyen Xuan Phuc a salué la présence et la coopération efficace des groupes étrangers au Vietnam, qui contribuent notablement à son développement.

Les dirigeants des groupes ont apprécié les potentiels de développement du Vietnam ainsi que les efforts de réforme du gouvernement. Ils ont affirmé la poursuite de leurs activités au Vietnam et souhaité investir dans les technologies de l'information, l'agriculture high-tech...

Lors de cette 47e Conférence annuelle du Forum économique mondial, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité ​adresser un message fort sur les perspectives de l'économie ​vietnamienne et faire la promotion de l’Année de l’APEC en 2017, que son pays organisera.-VNA