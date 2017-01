Le Premier ministre part pour le Forum économique mondial à Davos

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence annuelle du Forum économique mondial de 2016. Photo: VOV.

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, a quitté mardi matin 17 janvier Hanoï pour participer à conférence annuelle du Forum économique mondial (WEF) prévue du 17 au 21 janvier à Davos (Suisse).

Il est accompagné par le ministre et président du Bureau gouvernemental Mai Tien Dung, le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan An, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son, l’ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève Duong Chi Dung, ainsi que les dirigeants de plusieurs localités vietnamiennes.

Placé sous le thème d’un ​"Leadership réceptif et responsable", cette conférence comprendra plus de 300 discussions sur diverses questions ​comme l’amélioration de l’administration mondiale, la résilience à l’insécurité et aux crises, le renforcement du développement global et durable dans l​a conjoncture d’une faible croissance de l’économie mondiale, la restructuration économique et la réforme sociale au niveau des pays de la région et de celle-ci, et de nouveaux modèles d’affaires dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Quelque 3.000 personnalités, dont de nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes, se rendront dans les alpes suisses jusqu’à samedi 21 janvier afin de participer à 446 ateliers ainsi qu’à d’autres rencontres.

En marge de cette conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants de ​plusieurs pays et partenaires de développement. ​C'est aussi l’occasion pour le Vietnam de promouvoir son statut et son rôle en tant que pays hôte de l’APEC 2017. -VNA