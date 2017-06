La Chine, le Laos et le Vietnam ont mis en place un bureau de contrôle des drogues

Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Chine, le Laos et le Vietnam ont mis en place conjointement, le 20 juin, un bureau de coopération ​de lutte contre les ​stupéfiants dans le district frontalier de Jiangcheng, province chinoise du Yunnan.La création de ce bureau ​a pour objet de renforcer la coopération entre les trois pays dans la lutte contre ​cette criminalité transfrontalière.La Chine ​entretient une bonne coopération avec le Laos et le Vietnam ​dans ce domaine, selon Wei Xiaojun, directeur adjoint du Bureau de contrôle des stupéfiants du ministère chinois de la Sécurité publique.Depuis 2002, dix bureaux de coopération similaires ont été créés en Chine, au Laos, au Myanmar et au Vietnam, afin de lutter contre la drogue dans les ​régions frontalières. - VNA