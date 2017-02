Ho Chi Minh-Ville attire un grand nombre de touristes étrangers durant le Têt

Les touristes étrangers au marché Ben Thanh, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La mégapole du Sud a attiré un grand nombre de touristes étrangers pendant la semaine du Nouvel An du Coq 2017.

Selon les statistiques du secteur touristique de la ville, Ho Chi Minh-Ville a accueilli entre 40.000 et 45.000 touristes étrangers durant le Têt, une soudaine augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Notamment, la ville a enregistré le 25 janvier une forte hausse des entrées (20.000 personnes), et des sorties (25.000) via l'aéroport international de Tan Son Nhat.

Un grand nombre de festivals ont été organisé durant le Têt. La rue florale Nguyen Huê 2017 a attiré plus d'un million de visiteurs.

A cette occasion, de nombreuses agences de voyage comme Vietravel, TST Tourist et Saigontourist ont organisé des circuits vers des destinations au Vietnam et à l'étranger. Des forfaits spéciaux ont été offerts pour présenter le Têt traditionnel du Vietnam aux étrangers. -VNA

​