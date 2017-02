Le nombre des touristes étrangers à Hanoi en forte hausse durant le Têt

De nombreux passagers à l'aéroport de Nôi Bài durant le Têt traditionnel . Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Durant le Têt de l’Année du Coq, le nombre des voyageurs d’entrée et de sortie à Hanoi via l’aéroport international de Nôi Bài est en forte hausse, soit plus de 110.000 personnes sur le bord de plus de 1.200 vols.

Ce chiffre vient d’être communiqué par l’Office de la Douane de l’aéroport Nôi Bài.

Entre le 26 janvier au 1er février, soit le 29e jour du 12e mois lunaire au 5e jour du 1er mois lunaire, 604 vols à Nôi Bài ont transporté près de 49.000 passagers dont la plupart venus des pays européens, de la Chine, du Japon ainsi que des Viet kiêu à faire leur entrée à Hanoi.

En plus, il y a également 613 vols transportant près de 62.700 autres à venir à plusieurs pays et territoires dans le monde.

En l’an dernier, l’aéroport international de Nôi Bài a desservi plus de 5,5 millions de passagers.

Cette année, l’Office de la Douane de l’aéroport de Nôi Bài poursuit à réformer ses formalités électroniques pour mieux servir sa clientèle. -VNA